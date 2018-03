Einsatzfahrzeuge der Berliner Polizei sind im vergangenen Jahr 247-mal angegriffen worden. 225 Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, allein in 87 Fällen durch Stein-, Flaschen- oder Böllerwürfe. Das geht aus einer Antwort der Innenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der CDU hervor. Den Zuwachs im Vergleich zum Jahr 2016, als es 199 Attacken gab, erklärte die Innenverwaltung mit dem G20-Gipfel in Hamburg, bei dem auch Polizisten aus Berlin im Einsatz waren. Dabei wurden 52 Berliner Polizeifahrzeuge attackiert und 51 beschädigt. dpa/nd

