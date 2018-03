Rangun. Der Präsident von Myanmar, Htin Kyaw, ist am Mittwoch zurückgetreten. Ein neues Staatsoberhaupt werde »innerhalb der nächsten sieben Werktage« ernannt, hieß es auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Der 71-Jährige ist ein enger Vertrauter der De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und hatte das Präsidentenamt im April 2016 als erster Zivilist seit Jahrzehnten angetreten. AFP/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!