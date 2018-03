Patzelt sagte, Gestaltungsmacht erlange »nur eine AfD, der man so viel Staatstreue und politische Vernunft zutraute, dass sie als Tolerierungspartner einer CDU-Minderheitsregierung infrage käme«. Von einem solchen Weg sei die AfD in den letzten Monaten aber klar abgerückt. »Ihre neue Führung besteht aus Leuten, die zu einem vernünftigen politischen Diskurs unfähig zu sein scheinen«, unterstrich der Wissenschaftler. epd/nd

Leipzig. Der Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt hält die AfD in Sachsen für nicht regierungsfähig. Wenn sie damit rechne, nach der Landtagswahl 2019 im Freistaat an die Regierung zu kommen, »ist die AfD dem Größenwahn verfallen«, sagte Patzelt der »Leipziger Volkszeitung« (Mittwoch). Bei der Bundestagswahl im September 2017 war die AfD knapp vor der CDU stärkste Partei geworden.

