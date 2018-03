Tokio. Rauchen kann nicht nur zu Erkrankungen der Atemwege und Gefäße führen, sondern auch zu einem Hörverlust. Das fanden japanische Forscher des National Center for Global Health and Medicine in Tokio in einer Studie mit über 50 000 Teilnehmern heraus. Das Risiko eines Hörverlustes stieg dabei mit der Zahl der täglich konsumierten Zigaretten, normalisierte sich aber in einer kurzen Zeitspanne nach einem Rauchausstieg wieder. Von den Teilnehmern erlitten insgesamt über 5000 einen Hörverlust. nd