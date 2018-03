Rom. Immer mehr Menschen sind als Folge von bewaffneten Konflikten und Klimawandel von internationaler Hilfe abhängig. Die Zahl der unter Hunger leidenden und von Hunger bedrohten Menschen stieg nach Angaben der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) vom Mittwoch im vergangenen Jahr von 108 Millionen auf 124 Millionen. Der Anstieg sei vor allem auf neue oder verstärkte Konflikte wie in Myanmar, Nigeria, Kongo, Südsudan und Jemen zurückzuführen, heißt es im »Globalen Bericht über Ernährungskrisen 2018« der in Rom ansässigen FAO. epd/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!