Berlin. In Deutschland ist die Zahl der als verschwunden gemeldeten Waffen stark gestiegen. So waren Ende Januar 2018 insgesamt 24 531 Waffen im Nationalen Waffenregister als gestohlen oder abhandengekommen registriert. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor, die der »Bild«-Zeitung vorliegt. Das entspricht einer Steigerung von rund 18 Prozent im Vergleich zum Januar 2017. Die meisten dieser Waffen (19 282) wurden als verloren gemeldet, etwa ein Fünftel (5249) als gestohlen. AFP/nd

Besonders ungarische und türkische Regierung in der Kritik / Vorsitzender der Bertelsmann-Stiftung: »Auf lange Sicht führt die Herrschaft durch Zwang statt Dialog immer in eine Sackgasse«

Laut Bayerischem Flüchtlingsrat will der Bundesregierung

Grünen-Politikerin Claudia Roth fordert Anerkennung der türkischen Militäroffensive in Afrin als völkerrechtswidrig

Auswertung von Facebook- und Twitteraktivitäten zeigt Dominanz der AfD in sozialen Medien / Bots für maximal 14 Prozent aller Tweets zur AfD verantwortlich

25 Parlamentarier der Linksfraktion im Bundestag weisen Kritik der Fraktionschefin an der Parteiführung zurück

Nelli Tügel über den Verkauf der Doğan-Mediengruppe an den Unternehmer Erdogan Demirören

