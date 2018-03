Potsdam. Auf Brandenburgs Wasserstraßen sind vergangenes Jahr deutlich weniger Güter transportiert worden als im Vorjahr. Wie das Statistikamt Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte, wurden 3,1 Millionen Tonnen Güter befördert. Das entspricht einem Rückgang um 14,8 Prozent. Vor allem der Transport von Kohle, Erdöl und Erdgas ging um die Hälfte auf 727 000 Tonnen zurück. Rund zwei Drittel der vom Statistikamt erfassten 5900 Schiffe fuhren unter deutscher Flagge, ein Drittel unter polnischer Flagge. dpa/nd

Historiker Manfred Gailus ist gegen einen originalgetreuen Wiederaufbau in Potsdam

Behindertenbeauftragte Bentele und Dusel informieren sich in der Gedenkstätte für die Euthanasie-Morde

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!