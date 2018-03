SPD behandelt Große Koalition bis zuletzt wie ein heißes Eisen, Opposition bläst in die Glut

Zweifel am Gelingen des Vorhabens äußerte der LINKEN-Fraktionschef Dietmar Bartsch: »Die soziale Spaltung lässt sich nicht einfach hinwegwünschen.« Schwarz-Rot wage es nicht, sich mit den Superreichen anzulegen. Dabei wäre Umverteilung nötig, um Armut zu bekämpfen. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter rief Merkel auf, die umstrittenen Minister Horst Seehofer (CSU) und Jens Spahn (CDU) zu entlassen, wenn sie den Zusammenhalt im Land stärken wolle. AFP/nd Seiten 3 und 4

Berlin. Die deutsche Gesellschaft ist gespalten, die Stimmung im Land polarisiert und der Ton rauer geworden - das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag eingeräumt. Gleichzeitig setzte sich die Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung das Ziel, diese Spaltung bis zum Ende ihrer vierten Amtszeit wieder zu überwinden. Die Opposition ging mit der neuen Großen Koalition hart ins Gericht.

Kanzlerin will Spaltung des Landes überwinden / LINKE äußert Zweifel

