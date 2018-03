Diyarbakir. Vor dem Hintergrund des türkischen Feldzugs im nordwestsyrischen Afrin haben sich in der türkischen Metropole Diyarbakir Zehntausende zur Feier des kurdischen Neujahrsfests Newroz versammelt. Der Abgeordnete der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP Ziya Pir sagte dpa, deutlich mehr als 100 000 Menschen hätten am Mittwoch an der Veranstaltung in der Kurdenmetropole im Südosten der Türkei teilgenommen. Polizeikräfte am Versammlungsort wollten sich nicht zur Teilnehmerzahl äußern. Die von der HDP mitorganisierte Veranstaltung stand unter dem Motto: »Newroz ist Widerstand, es ist der Frühling der Völker gegen den Faschismus«. Die HDP erklärte, bestimmendes Thema sei in diesem Jahr die Solidarität mit der Bevölkerung in der syrisch-kurdischen Stadt Afrin und der Protest gegen die islamisch-konservative AKP-Regierung in Ankara. Bei ihrer Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG hatten die türkische Armee und verbündete syrische Rebellen am Sonntag die Stadt Afrin eingenommen. dpa/nd Seite 7