Foto: dpa/Martin Mejia

Quito. Der peruanische Präsident Pedro Pablo Kuczynski ist nach Korruptionsvorwürfen zurückgetreten. Er kam damit einem von der Opposition initiierten Amtsenthebungsverfahren zuvor, das am Donnerstag angesetzt war. Dem 79-Jährige wird vorgeworfen, in den Skandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht verwickelt zu sein. Die Staatsanwaltschaft beantragte am Mittwochabend (Ortszeit) eine Ausreiseverbot für Kuczynski, die der Sender »RPP« berichtete. Vizepräsident Martín Vizcarra soll laut Verfassung die Nachfolge antreten. epd/nd