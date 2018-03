Nun aber sollen sie direkt unter der Kontrolle der Regierung stehen - insgesamt täten dies dann 90 Prozent der türkischen Medien. Der Doğan-Deal ist weder das Ende der Pressefreiheit in der Türkei, noch ist es der Anfang einer Entwicklung, die diese immer weiter erdrückt. Er ist ein weiterer Schritt zur Autokratisierung - allerdings ein ziemlich großer.

Ein der AKP-Regierung ergebener Konzern plant, die größte Mediengruppe der Türkei zu kaufen. Die Nachricht ist skandalös, auch wenn einige im Westen mit den Schultern zucken mögen, nach dem Motto: Tja nun, Pressefreiheit gibt’s dort sowieso nicht mehr. Das ist ein Irrtum, auf den auch die verbliebenen regierungskritischen Blätter wie »Evrensel«, »Cumhuriyet« oder »BirGün« immer wieder hinweisen. Sie sagen: Wenn ihr die Pressefreiheit schon für tot erklärt, dann vergesst ihr uns! Wir aber machen unsere Arbeit - unter widrigsten Umständen. Die Doğan-Gruppe gehört freilich schon länger nicht mehr zu denen, die der Regierung mit kritischem Journalismus das Leben schwer machen. Zeitungen wie die auflagenstarke »Hürriyet« oder Sender wie CNN-Türk haben sich dem Druck Erdoğans in den vergangenen Jahren zu oft ergeben und beispielsweise in Ungnade gefallene Reporter entlassen.

Presseschau an einem Kiosk in Istanbul

Größter Medienkonzern des Landes soll an AKP-nahe Holding gehen

