Was soll das sein

München. Nach dem Rückzug von CSU-Chef Horst Seehofer als Ministerpräsident Bayerns steigt die Partei im Freistaat einer Umfrage zufolge in der Wählergunst. Wäre am nächsten Sonntag Landtagswahl, käme die CSU nach Angaben des Hamburger Umfrage-Institut GMS im Auftrag von »17:30 SAT.1 Bayern« auf 43 Prozent. Damit klettert die Partei um einen Prozentpunkt im Vergleich zum Vormonat, liegt aber weiterhin deutlich hinter ihrem Ergebnis von 2013 (47,7 Prozent). Den Angaben der Demoskopen zufolge würden sechs Parteien den Einzug in den Landtag schaffen: Die SPD mit 15 Prozent als zweitstärkste Kraft (2013: 20,6 Prozent), gefolgt von der AfD mit zwölf Prozent (2013: -) und den Grünen mit elf Prozent (2013: 8,6 Prozent). FDP (2013: 3,3 Prozent) und Freie Wähler (2013: neun Prozent) würden bei je sechs Prozent landen. Die LINKE würde wie 2013 mit drei Prozent (2013: 2,1 Prozent) den Einzug verpassen. Im Oktober wird der Landtag neu gewählt. dpa/nd