Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Duisburg. Bahnfahrer müssen sich von Freitagabend an im Ruhrgebiet auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Eine Vollsperrung der Hauptstrecke zwischen Essen und Duisburg sorgt für Umleitungen, Zugausfälle und Verspätungen. Die Strecke ist Teil der ICE-Verbindungen zwischen Düsseldorf, dem Ruhrgebiet, Hannover und Berlin. Der Abschnitt gehört zu den meistbefahrenen Bahnstrecken Deutschlands mit täglich rund 700 Zügen. Auch im Regionalverkehr gibt es erhebliche Einschränkungen. Grund der Einschränkungen ist der Neubau einer Straßenbrücke in Mülheim an der Ruhr. Die Bahn nutzt die Zwangspause ab dem 23. März um 22.30 Uhr bis zum 9. April um 4 Uhr für insgesamt acht Baumaßnahmen wie etwa Weichenerneuerungen oder Oberleitungsarbeiten. dpa/nd