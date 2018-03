Buttstädt. Ein vermeintlicher Dachstuhlbrand hat im thüringischen Buttstädt gleich mehrere Feuerwehren auf den Plan gerufen. Vor Ort gaben die Feuerwehrleute nach Polizeiangaben dann aber schnell Entwarnung: Das unbewohnte Haus stand nicht in Flammen. Ein Zeuge hatte die Verdunstung von in der Sonne schmelzendem Schnee auf dem Dach des Gebäudes irrtümlich als Rauch eines Brandes gedeutet. Das kleine Buttstädt vor den Toren Weimars wurde in seiner Geschichte mehrfach von verheerenden Großbränden heimgesucht. dpa/nd