Pristina. Das Parlament in Pristina hat am Mittwoch trotz wiederholter Tränengasattacken im Plenarsaal ein Grenzabkommen zwischen dem Kosovo und dem Nachbarstaat Montenegro ratifiziert. »Jetzt ist die EU-Kommission am Zug«, schrieb der kosovarische Präsident Hashim Thaci nach der Abstimmung im Kurzbotschaftendienst Twitter. Das Abkommen gilt als Voraussetzung für das Kosovo, das visumsfreie Einreiserecht in die EU zu erlangen und dem Bündnis irgendwann beizutreten. AFP/nd