Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Berlin. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert in der Debatte um schmutzige Stadtluft den Fokus auf einzelne Messstellen und fordert Unterstützung für mehr Gemeinden. »Wir wollen darauf hinweisen, dass wir eine flächendeckende Bedrohung haben«, sagte DUH-Chef Jürgen Resch am Donnerstag bei der Vorstellung eigener Messungen. Demnach ist neben den vom Umweltbundesamt benannten in weiteren Orten die Luft relativ stark mit Stickstoffdioxid belastet, das auch aus Dieselabgasen kommt. Die DUH-Messungen entsprechen aber nicht den amtlichen Kriterien. Es gehe darum, politisch Druck zu machen und darauf hinzuweisen, dass das Stickoxidproblem nicht gelöst werde, indem kleinteilige Fahrverbote erlassen werden, betonte Resch. dpa/nd