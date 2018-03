In Deutschland gibt es 22.274 Einrichtungen - nur elf Prozent sind im Osten registriert

Am Staatstheater Nürnberg inszenierte Peter Konwtischny Bernd Alois Zimmermanns Oper »Die Soldaten«

Informationen zu Hufeisenwerfen in Deutschland: www.pro-country-ev.de

Das habe ich tatsächlich mal live beobachtet. Ein Hufeisen verfehlte das Ziel, zischte irgendwie durch das übergroße Maschengitter eines Bauzauns und, klirr, haute Biergläser auf einem Tisch um. Die Seidel zerdeppert, das Bier futsch, was bei diesem Vorfall natürlich das Schlimmste gewesen ist! (lacht)

Oh nein! Stell’ dir vor, das Eisen geht ab, scha-wusch, rotiert, rotiert, jetzt der Sturzflug, sarrirrrrrr, und ta-ta-klack, fette Punkte sind deins, hallo! Des is a Gaudi!

Okay, da wurde schon alles versucht, um mir den sächsischen Dialekt abzugewöhnen. Aber am Ende haben die aufgegeben und gesagt: »Das hat keinen Sinn. Torsten, bleib’ einfach, wie du bist!«

Sehen Sie mich an: Ich bin gebürtiger Sachse aus dem Raum Dresden, wohne aber seit 25 Jahren in Bayern und bin bestens integriert (lacht).

Welches Beispiel dafür kennen Sie denn noch so?

Im süddeutschen Raum war früher das Platteln populär, das ein wenig dem Hufeisenwerfen ähnelte. Deswegen haben die Leute von vorn herein mit unserem Sport kaum gefremdelt, denn den hätte sich ja auch ein schlauer Kopf zwischen Donau und Alpen ausdenken können. Außerdem gilt selbst bei Brauchtumspflege die Liberalitas Bavarica, das heißt, eine besondere Mischung aus »Mir san mir!« und Toleranz sowie Offenheit gegenüber neuen Einflüssen.

Wie haben Sie es mit Hufnern - Erfolge hin oder her - geschafft, sich im traditionsbewussten bayerischen Umfeld zu etablieren?

Ja, das boomt dort. Inzwischen haben Fans sogar eine »National Horseshoe Pitchers Hall of Fame« eröffnet, in Wentzville, Missouri.

In den USA gewinnt Horseshoes zunehmend Anhänger, selbst an Colleges werden Wettkämpfe veranstaltet.

Das kommt auf den Verein an; bundesweit haben sich mittlerweile 42 Klubs etabliert. Viele machen neben Hufeisenwerfen zum Beispiel auch den Formationstanz Line Dance. Wir, die »Mooseisen Eichenried«, konzentrieren uns auf den Sport, den wir »Hufnern« nennen.

Beide Male sind Hufeisen in der Luft. Doch im Quoits gewinnen die jeweils weitesten Würfe, während Horseshoes ein Zielwurf ist. Nach den US-Regeln musst du aus einer Entfernung von exakt 11,27 Metern eine 30 Zentimeter hohe Stange derart geschickt treffen, dass sich das Hufeisen um die Zielmarke legt. Insgesamt haben wir die gleichen Regeln, doch den Wurfabstand haben wir auf neun Meter verkürzt.

Weil das kein spezielles Produkt des Freistaats ist. Es entstand als Landarbeitersport in Nordamerika, für die Pausen und den Feierabend. Ein Sportskamerad aus Baden-Württemberg, der Willy Räse aus Schwaikheim, sah besagtes Horseshoes 1987 im USA-Urlaub. Er nahm ein Hufeisen als Souvenir mit, und nach der Heimkehr lud er Freunde zu einem Testmatch ein. Alle waren begeistert. Damit war die Disziplin auch in Deutschland angekommen.

Ein Sachse macht in Bayern das Hufeisenwerfen populär

