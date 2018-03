Foto: Lübeck. Feuervergoldet: Uhrmachermeister Norbert Schmidt zeigt eine französische Kaminuhr aus der Zeit um das Jahr 1810, die zu seiner Sammlung voll funktionstüchtiger historischer Uhren gehört. Der Handwerker betreibt die Werkstatt »Klokkenmaker« in Lübeck (Schleswig-Holstein). Die Zeitumstellung an diesem Wochenende ist trotz der vielen Uhren für Schmidt jedoch kein Problem, denn die meisten seiner Zeitmesser stehen still. Es würde zu viel Arbeit machen, sie alle ständig aufzuziehen, sagt der Uhrmacher. dpa/nd Foto: dpa/Jens Büttner