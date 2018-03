Bad Vilbel. In Hessen stehen sieben Monate vor der Landtagswahl die Zeichen nach einer Umfrage auf Große Koalition. Nach der repräsentativen Befragung von mehr als 1000 Hessen durch die Forschungsgruppe Wahlen gibt es derzeit weder eine Mehrheit für eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition noch ein mögliches linkes Bündnis von SPD, Grünen und Linkspartei. Nach der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage für den Radiosender Hit-Radio FFH und die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« würde die regierende CDU mit 31 Prozent stärkste Kraft, wenn an diesem Sonntag Landtagswahl wäre. Auf Platz zwei kämen die Sozialdemokraten mit 26 Prozent. Für die Grünen würden sich nach der Umfrage 13 Prozent aussprechen. Die LINKE käme auf acht Prozent und die FDP auf sieben Prozent der Stimmen. Die rechte AfD würde mit zehn Prozent ebenfalls in das Wiesbadener Landesparlament einziehen. dpa/nd