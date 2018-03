Lingen. Kurz vor dem Osterfest haben unbekannte Diebe Hunderte Eier aus einem Hofladen im niedersächsischen Schapen gestohlen. Wie die Polizei in Lingen am Freitag mitteilte, hatten die insgesamt 540 Eier einen Gesamtwert von etwa 92 Euro. Die Beamten suchen mögliche Zeugen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen, eine genauere Uhrzeit ist nicht bekannt. Die gestohlenen Eier tragen den Erzeugercode 1-DE0350521 und können gegebenenfalls darüber identifiziert werden. AFP/nd