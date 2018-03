Neubrandenburg. Im Streit um die Neuaufstellung des Karl-Marx-Denkmals in Neubrandenburg ist eine Lösung gefunden worden. Wie Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) am Freitag erklärte, soll die 2,20 Meter hohe Bronzestatue, die seit 17 Jahren im Depot liegt, künftig im Hof der Städtischen Kunstsammlung stehen. »Das habe ich mit den vier Fraktionsvorsitzenden der Stadtvertretung so abgesprochen.« Damit bleibe das Denkmal des Berliner Künstlers Gerhard Thieme öffentlich sichtbar und werde entideologisiert. Um die Neuaufstellung der Statue aus dem Jahr 1969 wird seit Wochen gestritten. dpa/nd