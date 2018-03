Mainz. Zehn Jahre nach Einführung der ersten achtjährigen Gymnasien (G8) mit Turbo-Abitur in Rheinland-Pfalz hat das Bildungsministerium eine positive Zwischenbilanz gezogen. Die meisten Gymnasien im Land sind weiterhin neunjährig (G9). Der rheinland-pfälzische Sonderweg habe sich bewährt, teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in Mainz der dpa mit. »Die G8-Gymnasien wurden in Rheinland-Pfalz nur dort eingerichtet, wo dieses Angebot von den Eltern gewünscht und von den Schulen und ihren Schulträgern gewollt war.« Zusammen mit dem vorgeschriebenen Ganztagskonzept mit abwechselnden Lern-, Übungs- und Entspannungsphasen sorge dies für eine große Akzeptanz für G8. Auch die Landesvorsitzende des Philologenverbands, Cornelia Schwartz, zeigte sich sehr zufrieden. Es sei klug gewesen, G8 nicht wie in etlichen anderen Bundesländern flächendeckend einzuführen, sondern eine Wahlfreiheit zu bieten. dpa/nd