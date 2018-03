Diyarbakir: Über 100 000 Menschen verurteilen Ankaras Feldzug in Afrin

Grünen-Politikerin Claudia Roth fordert Anerkennung der türkischen Militäroffensive in Afrin als völkerrechtswidrig

Yücel Özdemir über die Partei Atatürks, die Erdoğans Offensive gegen Afrin unterstützt, und die Friedensbewegung in der Türkei

Hafta içinde ve çalışma saatleri arasında olmasına rağmen yüzbinlerin Newroz alanlarına akmasını da bunun ilk işareti olarak okunabilir. Denilebilir ki, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nden sonra Newroz’da da her türlü baskı ve engellemeye rağmen başka bir Türkiye isteyenlerin dağılıp yok olmadığını, tersine öfkesini büyüterek alanlara çıktığını gösterdi. Şimdi sırada 1 Mayıs var. Bu kez emekçilerin güçlü bir şekilde alanlara çıkarak, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine, yoksulluğa ve işsizliğe karşı Erdoğan’a anlamlı bir yanıt verecek.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Newroz, Olağanüstü Hal (OHAL) yasalarının geçerli olduğu, binlerce Kürt siyasetçinin keyfi şekilde tutuklandığı ağır koşullarda kutlandı. Her ne kadar »kutlama« dense de gerçek anlamda bir mücadeleden söz etmek daha doğru olur.

