Der Rostocker Seehafen Foto: imago/BildFunkMV

Andrea Kiep sitzt in einem geflochtenen Sessel an der hölzernen Balustrade im ersten Stock der Ökovilla im Zentrum Rostocks und rückt ihre Brille zurecht. »Ich wünsche mir mehr Engagement von den Menschen«, sagt sie. Hinter ihr schlängelt sich eine Wendeltreppe hinab in den Eingangsbereich der Gründerzeitvilla. Dort stehen ein Sofa, einige gebrauchte Bücher zum Mitnehmen und mehrere Sammelbehälter, etwa für gebrauchte Handys oder alte Korken. In der Mitte des Raumes hängen selbst gemachte Lampen aus recycelten Flaschen, an einer Wand ein großes Holzregal mit Flyern zu politischer Bildung und nachhaltiger Produktion. Bis in den ersten Stock hinauf zieren Plakate die Wände, die jeweils eines der 17 Ziele der von der internationalen Staatengemeinschaft im September 2015 beschlossenen Agenda 2030 abbilden.

»Früher war es einfacher, Ehrenamtliche für den Weltladen zu gewinnen«, sagt Kiep, Fair-Handels-Beraterin für Mecklenburg-Vorpommern. Seit 1991 beschäftigt sie sich mit dem Thema Fair Trade. Als kurz nach der Wende das Konzept der Weltläden vom Westen aus in die neuen Bundesländer schwappte, kam sie nach ihrem Studium nach Rostock und baute gemeinsam mit anderen den Weltladen auf. Seit 1999 ist sie als Beraterin tätig und hat sich größtenteils aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen.

Seit Mitte September 2012 ist Rostock eine von 528 sogenannten Fairtrade-Städten in Deutschland - nur 22 davon sind in den neuen Bundesländern. Um sich diesen Titel zu holen, müssen die Städte fünf Kriterien erfüllen, erklärt Elisabeth Möser, Fairtrade-Koordinatorin der Stadt Rostock. Sie schreibt derzeit die Bewerbung der Stadt für die Kampagne »Europas Hauptstadt des fairen Handels«. Eins dieser Kriterien besagt, dass eine Vielzahl der Einzelhändler*innen mindestens zwei fair gehandelte Produkte im Sortiment haben müssen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass bei öffentlichen Sitzungen in der Bürgerschaft sowie im Büro des Bürgermeisters fair gehandelter Kaffee und ein weiteres Produkt ausgeschenkt werden müssen.

Eine Etage tiefer räumt die Ehrenamtliche Fides* im Weltladen derweil ein paar Kartons mit vollen Maracuja-Saft-Flaschen beiseite. Sie sollen an den Hersteller zurückgeschickt werden, weil ihnen das Fairtrade-Siegel fehlt. »Die Milch ist das Problem«, erklärt sie unterdessen. »Als Weltladen wollen wir natürlich den weltweiten Handel gerechter gestalten, deswegen achten wir sehr penibel darauf, was wir hier verkaufen.« Sie deutet quer durch den menschenleeren Verkaufsraum zur Kaffeemaschine: »Nur bei der Kaffeemilch können wir leider nicht auf faire Ware umsteigen.« Alles andere hier ist ausnahmslos fair gehandelt und nachhaltig produziert. Neben Knabbereien, Gewürzen oder Aufstrich findet sich auch Spielzeug oder Schmuck. Einzig frische Waren wie Brot, Obst oder Fleisch können aus hygienischen Gründen nicht verkauft werden. »Wenn man Reis und Süßigkeiten mag, könnte man sich einige Tage ausschließlich aus dem Weltladen ernähren«, sagt Fides und schmunzelt.

Neben dem Weltladen beherbergt die Rostocker Ökovilla auch den Kinderladen »Kellermäuse«, den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), sowie den Naturschutzbund (NABU). Es gibt sogar ein Kompostklo, das einmal im Jahr geleert wird. Betrieben wird die Villa vom 1990 gegründeten Ökohaus e.V., der sich die Förderung von Bildung und Erziehung auf die Fahne geschrieben hat. Im Keller kocht das Restaurant »Heumond« mit fairen Zutaten, die zum Teil aus dem Weltladen kommen. »Aber nicht ausschließlich«, betont eine Kellnerin. Das sei auch gar nicht möglich.

Die Ökovilla ist mit dem Weltladen und dem Bildungsverein das Zentrum des fairen Einzelhandels in Rostock. Von hier aus werden Vereine, kirchliche Initiativen sowie zwei Rostocker Schulen beliefert. Fragt man in der Innenstadt nach Fair-Trade-Läden, wird man unweigerlich auf das Ökohaus in der Hermannstraße 36 hingewiesen, das von außen kaum als solches zu erkennen ist.

Der Andrang ist überschaubar. Drei Kund*innen waren heute im Laden - Fides und ihre Kollegin aus der vorherigen Schicht mitgerechnet. An anderen Tagen im Jahr sieht es meist nicht besser aus. Einzig Feiertage wie Ostern oder Weihnachten locken ein paar mehr Leute an. Trotzdem kann sich der Laden über Wasser halten - gerade so, weil hier alle ehrenamtlich arbeiten. »Aber wir dürfen leider keine Werbung draußen anbringen«, sagt Fides. Die Villa steht unter Denkmalschutz, somit kostet es ein Vermögen, Werbung an der Fassade anzubringen. »Ohne Werbung keine Kunden. Ohne Kunden kein Umsatz. Ohne Umsatz keine teure Werbung. Es ist ein Teufelskreis«, sagt sie.

Die Rostocker Ökovilla in der Hermannstraße 36 Foto: nd/Florian Brand

Auch die Lage könnte besser sein. »Mittlerweile gibt es hier kaum noch kleinere Läden - außer am Stadtrand vielleicht noch«, sagt Kiep. Die seien alle von den großen Ketten verdrängt worden. Dabei ist Rostock das Wirtschaftszentrum Mecklenburg-Vorpommerns, das »Tor zur Ostsee« und mit seinem Seeheilbad in Warnemünde zugleich ein Tourismusmagnet. Umso wichtiger wäre es daher, auch in der Tourismusbranche auf fair gehandelte Produkte zu setzen, findet Kiep. Doch längst nicht alle Läden führen faire Ware im Sortiment, wie ein kurzer Check im Zentrum der Stadt, in der Nähe des Hafens, offenbart.

Nach der Wende sind die Weltläden auch in den neuen Bundesländer entstanden. Ein anderer Zeitgeist sei das damals gewesen. Damals wollte man noch etwas bewegen, erzählt Kiep aus ihrer Rostocker Anfangszeit. »Wir wollten etwas aufbauen.« Und heute? »Einerseits ist die Kaufkraft hier niedriger als im Westen. Viele sind so sehr mit sich selbst beschäftigt. Wenn ich mit meinen eigenen Problemen nicht fertig werde, wie soll ich mir dann noch Gedanken um die Probleme anderer Länder machen?« Andererseits müsse die Stadt mit gutem Beispiel voran gehen und zeigen, dass fairer Handel einfach ist. Die Fairtrade-Kampagnen sieht sie daher als Anschub für zivilgesellschaftliches Engagement. Gleichzeitig empfindet sie die vorausgesetzten Kriterien, etwa bei der Fairtrade-Towns-Kampagne, als zu schwach und stellt die Frage in den Raum, warum bei einer Rezertifizierung nicht Stück für Stück höhere Maßstäbe angelegt würden.

Von Fairtrade Deutschland heißt es dazu auf Anfrage des »nd«: »Die Wahrnehmung, ob die Kriterien schwer oder leicht zu erfüllen sind, wird in den Kommunen sehr unterschiedlich wahrgenommen.« Grundsätzlich gehe es aber darum, Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft unter dem gemeinsamen Nenner des fairen Handels an einen Tisch zu bekommen.

Bis zum 13. April können sich Städte für den »EU Cities for Fair and Ethical Trade Award« bewerben. Einige Tage vorher wird die Rostocker Bürgerschaft in letzter Instanz entscheiden, ob die Stadt am Wettbewerb teilnimmt. Möser schätzt die Stadtgesellschaft als aufgeschlossen ein. Rostock war nach Nordhausen in Thüringen und Leipzig in Sachsen eine der ersten ostdeutschen Städte, die den Titel Fairtrade-Stadt bekamen. Im Jahr 2013 wurde sie sogar zur »Hauptstadt des fairen Handels« für zwei Jahre gekürt. Mittlerweile hat die Auszeichnung mit Köln wieder eine westdeutsche Stadt inne.

Für Möser spielt Rostock dennoch eine vorbildliche Rolle in Bezug auf gerechten Handel und Nachhaltigkeit. So freut sich die studierte Agrarwissenschaftlerin über die zuletzt von der Rostocker Bürgerschaft beschlossene Beschaffung gerechter und regionaler Produkte in der Verwaltung und in kommunalen Betrieben. Kaffee und weitere faire Produkte sowie Milchprodukte aus regionaler Herkunft sollen demnach in der gesamten Stadtverwaltung und allen kommunalen Eigenbetrieben und Unternehmen eingesetzt werden.

Wenn es nach Möser geht, soll das aber nicht das Ende der Fahnenstange sein. Sie wünscht sich darüber hinaus, dass beispielsweise künftig alle städtischen Betriebe gerecht gehandelte und nachhaltig produzierte Arbeitskleidung bereitstellen, wie es in anderen europäischen Städten bereits der Fall ist. »Man muss die Leute davon überzeugen, dass Fair Trade sich lohnt«, sagt sie. Gerade bei den Stadtoberen gebe es begründete Ängste, dass fair gehandelte Produkte nicht den Qualitätsansprüchen großer Marken gerecht würden. Wenn die Stadt mit gutem Beispiel voran gehe, könne hier ein entscheidender Beitrag dazu geleistet werden, Bürger*innen und andere Städte von dem Konzept des gerechten Handels zu überzeugen.

* Name geändert