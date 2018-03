Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte präsentiert ab Sonntag eine Foto-Ausstellung zu Werken des Urban-Art-Künstlers Banksy. »Es sind Bilder über Projekte, die selber einen eigenen Kunstwert haben«, sagte Generaldirektor Meinrad Maria Grewenig am Freitag. Mit ihrer Bildsprache erzählten sie eine eigene Geschichte, die mehr sei als eine Dokumentation der Kunst Banksys. Die Schau mit 41 Bildern des offiziellen Banksy-Fotografen Barry Cawston ist bis 4. November in der Möllerhalle des Weltkulturerbes zu sehen. In der Völklinger Hütte ist auch das neueste gemeinsame Werk von Cawston und Banksy zu sehen. Der Street-Art-Künstler ruft mit einer rund 20 Meter breiten Wandmalerei in der Innenstadt New Yorks zur Freilassung der inhaftierten türkischen Künstlerin Zehra Dogan auf. epd/nd