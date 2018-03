Was soll das sein

Mehr als 1000 archäologische Funde aus ganz Deutschland werden im Herbst in Berlin in der großen Schau »Bewegte Zeiten. Archäologie in Deutschland« ausgestellt. »Es kommen aus allen Bundesländern die spektakulärsten Funde der letzten 20 Jahre«, sagte der Direktor des Berliner Museums für Vor- und Frühgeschichte, Matthias Wemhoff.

Zu sehen sein werden zum Beispiel die rund 35 000 Jahre alte »Venus vom Hohlefels« auf der Schwäbischen Alb und die beim Kölner U-Bahnbau freigelegte römische Hafen-Spundwand aus fast 2000 Jahre alten Eichenbohlen. Gezeigt werden auch die Himmelsscheibe von Nebra und die 3000 Jahre alten Goldhüte aus Speyer. Die wertvollen Stücke von der Steinzeit bis ins 20. Jahrhundert werden vom 21. September bis zum 6. Januar 2019 im Martin-Gropius-Bau ausgestellt. dpa/nd