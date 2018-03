Seit Jahren werden am 16. März in Riga Nazikollaborateure geehrt, EU-Europa schaut weg

Angela Merkel in Warschau: Die EU müsse mit »einer Stimme« sprechen

In einem solchen Klima fällt es London leicht, die EU einzuspannen. Wenn allein nach Indizien Anklage erhoben und verurteilt wird, ohne den Beschuldigten auch nur anzuhören, zeigt dies vor allem eines: wie tief das Misstrauen im Westen gegenüber dem alten Feind im Osten noch immer ist.

Dafür reagierte Brüssel auf jeden Misston aus Moskau (und davon gab es einige) pikiert. Wurden solche Verstimmungen früher abseits der Öffentlichkeit geregelt, wird heute coram publico eskaliert, mit Drohungen, Brandreden, Sanktionen. Bereits seit vier Jahren sind Strafmaßnahmen der EU gegenüber Moskau in Kraft. Selbstredend nur solche, die die Interessen europäischer Unternehmen im Russland-Geschäft nicht wirklich beeinträchtigen.

Dass Geheimdienste keine Doppelagenten mögen, ist ein alter Hut. Dass innenpolitisch angeschlagene Staatsspitzen ihr Heil im außenpolitischen Amoklauf suchen, ebenso. Dass russische Kreise ihre Finger in der Skripal-Affäre haben, ist gut möglich, wenn auch nicht bewiesen. Aber darum geht es nicht.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Polizei erschießt Täter in Trèbes bei Carcassonne / Mutmaßlicher Islamist soll drei Menschen getötet haben

Britische Regierungschefin May will tiefe Partnerschaft, aber den Binnenmarkt verlassen. Die EU winkt ab

Die APO protestierte vor 50 Jahren mit Anschlägen auf Kaufhäuser gegen das Morden der USA in Vietnam

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!