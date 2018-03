Was soll das sein

Brüssel. Der Streit um den Giftanschlag von Salisbury wächst sich zu einem Konflikt zwischen der EU und Russland aus. Die Staats- und Regierungschefs der Union stellten sich bei ihrem Gipfel in Brüssel klar an die Seite Großbritanniens und schlugen eine härtere Gangart gegen Russland ein. Dessen Verantwortung erklärten sie für »höchst wahrscheinlich«. Die EU berief ihren Botschafter aus Moskau zurück, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte weitere Schritte in Aussicht.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow beschuldigte die britische Regierung, sie wolle die Krise mit Russland weiter verschärfen. London arbeite »fieberhaft« daran, auch andere EU-Staaten zu »konfrontativen Schritten« zu bewegen, sagte Lawrow laut der Nachrichtenagentur RIA Nowosti bei einem Besuch in Vietnam. Die Ermittlungen in dem Fall seien noch gar nicht abgeschlossen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte, Russland habe »absolut nichts mit dem Fall Skripal zu tun«. Er warf der EU vor, sie handele aufgrund von Vermutungen. Agenturen/nd