Berlin. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einen Entwurf der neuen Ausbildungs- und Prüfungsordnung zur Abstimmung an die Ressorts, Länder und betroffenen Verbände übersandt. Die neue Verordnung regelt die Umsetzung der in der vergangenen Wahlperiode beschlossenen einheitlichen Ausbildung von Alten- und Krankenpflegern. Sie soll Ende des Jahres in Kraft treten. Der Bundesrat pocht derweil darauf, Verbesserungen beim Pflegepersonal in Krankenhäusern nicht auszuhöhlen. Die zum 1. Januar 2019 geplanten Personaluntergrenzen müssten für alle Stationen und Notaufnahmen sowie tagsüber und auch nachts gelten, forderte die Länderkammer am Freitag. Agenturen/nd