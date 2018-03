Tomas Morgenstern sorgen verhaltene Teilnehmerzahlen an Friedensdemo

Neonazis suchen sich in Brandenburg als Opfer ihrer Gewalttaten zunehmend Ausländer und dabei auch wehrlose kleine Kinder

Die praktizierte Strenge zeigte anscheinend Wirkung. Erstmals seit dem Jahr 2013 ist die Zahl rechter Gewalttaten in Brandenburg gesunken, und an Asylheime traut sich die rechte Szene kaum noch heran. Das ist ein Fortschritt. Allerdings ist jeder Übergriff, der noch vorkommt, ein Übergriff zu viel. Darum darf nicht nachgelassen werden im Kampf gegen neofaschistische und fremdenfeindliche Einstellungen. Die Justiz wäre nicht gut beraten, wenn sie hier Gnade vor Recht ergehen lässt.

Die Turnhalle wurde durch den Anschlag komplett zerstört und musste für 3,5 Millionen Euro neu aufgebaut werden. In anderen Fällen nahmen die Täter bei Anschlägen auf Asylheime in Kauf, dass Menschen sterben könnten. Wie sollen Richter da Milde walten lassen, wenn sie befürchten müssen, die Täter machen dann weiter und es gibt wirklich noch Todesopfer?

Es war im Februar 2017, als der vormalige NPD-Stadtverordnete Maik Schneider vom Landgericht Potsdam zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, weil er die Turnhalle des Oberstufenzentrums in Nauen angezündet hat. Ob er nun wirklich wie behauptet nur die Fassade ein bisschen einrußen wollte, um ein Zeichen gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in dieser Halle zu setzen, sei einmal dahingestellt.

