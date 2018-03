Ein vermeintlicher Entführungsfall hat sich laut Polizeiangaben nach ersten Ermittlungen doch nicht bestätigt. Das teilte die Polizei am Freitag auf Twitter mit. Am Morgen hatte sie zunächst getwittert, dass sie seit Donnerstagnachmittag Erkenntnisse zur Entführung einer Jugendlichen habe. Das Mädchen sei aber mittlerweile wieder wohlbehalten bei seiner Familie. Zwei Tatverdächtigte seien festgenommen worden. Später hieß es dann, Ermittlungen der Mordkommission hätten ergeben, dass doch keine Entführung vorliege. Die beiden Männer würden wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Das Mädchen ist laut einer Polizeisprecherin 16 Jahre alt. Die beiden zunächst Festgenommenen sind 19 und 20 Jahre alt. Die Familie des Mädchens hatte am Donnerstag eine Entführung angezeigt, nachdem bei ihr eine Lösegeldforderung eingegangen war. Nähere Hintergründe wollte die Sprecherin am Freitag nicht bekannt geben. »Das machen wir zum Schutz der Familie«, sagte sie. In welchem Verhältnis die 16-Jährige und die zunächst Tatverdächtigen stehen, werde noch ermittelt. dpa/nd