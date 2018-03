2500 Euro Abwrackprämie bietet der Senat seit 1. März beim Ersatz von Dieseltaxis durch neue Benzin-Hybrid-Autos. Doch bisher wurde diese nur zweimal abgerufen, teilte die landeseigene Investitionsbank Berlin am Freitag mit. »Das Programm ist noch in der Anlaufphase«, begründet Matthias Borowski, Sprecher der Wirtschaftsverwaltung. Man sei in Gesprächen mit der Taxi-Innung, um es bekannter zu machen. Eine Verlängerung des Programms über Ende Juni hinaus sei aber nicht geplant. FDP-Infrastrukturexperte Henner Schmidt hält die Prämie für »nicht attraktiv«, da sie unter dem Restwert vieler Taxis liege. Insgesamt sind rund 8000 Taxis in der Hauptstadt konzessioniert. nic