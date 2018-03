Berlin. Der Senat in Berlin will 25 weitere sogenannte Modulare Unterkünfte (MUF) für Geflüchtete errichten. Dies geht aus einer Standortvorschlagsliste der Senatsverwaltungen für Integration, Stadtentwicklung und Finanzen hervor, die nach nd-Informationen in der Senatssitzung am Dienstag beschlossen werden soll. »Wichtig ist das Prinzip, dass zwei Unterkünfte pro Bezirk gebaut werden sollen«, erklärte Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) dem »nd«. Der Finanzsenator rechnet mit deutlich über 10 000 neuen Unterbringungsplätzen für die Hauptstadt. Eingerechnet der bereits gebauten oder in Planung befindlichen Unterkünfte könnten in Berlin am Ende 53 solcher modularen Heime fertiggestellt werden.

In den zwölf Bezirken der Hauptstadt gibt es unterdessen heftige Diskussionen zu den Standorten. »Bis heute habe ich keine Reaktion des Senats und null Information zu der Vorschlagsliste«, sagte die Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf, Dagmar Pohle (LINKE), dem »nd«. mkr Seite 13