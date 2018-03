Unten links

Lesedauer: 1 Min.

Echt jetzt? Ihr wollt Geld von mir? Ja, herrgottnochmal, es kostet! Auch, wenn's nervt – wir müssen die laufenden Kosten für Recherche und Produktion decken. Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag: 2,50 € 5 € 7,50 € anderer Betrag Wir setzen ab sofort noch stärker auf die Einsicht der Leser*innen, dass linker Journalismus auch im Internet nicht gratis zu haben ist – mit unserer »sanften« nd-Zahlschranke. Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen. Sie können den zu zahlenden Betrag und die Laufzeit frei wählen - damit sichern Sie auch weiterhin linken Journalismus. Aber: Für die Nutzung von ndPlus und E-Paper benötigen Sie ein reguläres Digitalabo. Was soll das sein Ich bin schon Abonnent Login Username Passwort Passwort vergessen? Ich zahle freiwillig Per Überweisung: Stichwort: nd-paywall Berliner Bank

IBAN: DE11 1007 0848 0525 9502 04

SWIFT-CODE (BIC): DEUTDEDB110 Per Paypal Betrag 0,75 EUR 1 EUR 5 EUR 50 EUR Per Sofortüberweisung Betrag 0,75 EUR 1 EUR 5 EUR 50 EUR Ich habe bezahlt.

Am diesem Wochenende, liebe Leserinnen und Leser, müssen Sie tapfer sein. Die Sommerzeit wird eingeschaltet. Natürlich, es ist keine Zeit-, sondern nur eine Uhrenumstellung (eine Stunde vor), aber Fakt bleibt: Es ist ein willkürlicher Eingriff in den Lauf der Dinge mit schweren Folgen wie Einschlaf-, Durchschlaf- und Aufwachproblemen sowie abendlicher Lichtallergie. Lassen Sie sich das nicht bieten! Protestieren Sie! Schreiben Sie Petitionen! Sammeln Sie Unterschriften! Gründen Sie Bürgerinitiativen! Halten Sie Mahnwachen ab (keinesfalls die Kerzen vergessen)! Bilden Sie Menschenketten! Boykottieren Sie die Zeitansagen im Radio! Wir sagen hiermit voraus: Lange hält das Regime die Sommerzeit nicht durch. Im Herbst, allerspätestens am 28. Oktober, können die Herrschenden nicht mehr anders, als die Uhren nachts klammheimlich auf die gute alte Normalzeit zurückzudrehen. Widerstand lohnt sich. Sie wissen ja: Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit (!) gekommen ist. wh