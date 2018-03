Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei Foto: dpa/AP/Burhan Ozbilici

Berlin. In den frühen Morgenstunden des Sonntag sind an der staatlichen Boğaziçi-Universität im europäischen Teil Istanbuls mehrere Studierende verhaftet worden. Dies berichtete unter anderem die türkischsprachige Webseite »Sendika.org«, Augenzeugen sprachen gegenüber »nd« von drei Verhaftungen. Demnach seien um sechs Uhr morgens mehrere Schlafsäle auf dem Universitätsgelände und Wohnungen von Sicherheitskräften gestürmt worden. Die Razzia richtete sich gegen mutmaßliche Unterstützer einer sozialistischen Studierendenvereinigung mit dem Namen »Marksist Fikir Topluluğu«.

Nur einen Tag zuvor, am Samstag, hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan öffentlich angekündigt, dass man gegen »kommunistische Terroristen« an der Universität vorgehen werde. Diese sollten nicht mehr dort studieren dürfen, so Erdoğan. Zuvor hatten die Studierenden am Donnerstag gegen eine Aktion anderer Studierender protestiert, die nach der Einnahme des nordsyrischen Afrins durch die türkische Armee am Campus Süßigkeiten verteilt hatten, um so den »Sieg« zu feiern. Bereits nach dieser Protestaktion waren sieben der linken Studierenden am Donnerstag und Freitag verhaftet worden, vier von ihnen befinden sich seitdem in Polizeigewahrsam. nd