Rund 300 Menschen folgten am Sonnabend dem Aufruf der Initiative »Uffmucken Schöneweide« und demonstrierten gegen extrem rechte Strukturen in Treptow-Köpenick. Ziel der Kampagne »Kein Raum der AfD!« war unter anderem ein Büro der Partei im Ortsteil Johannisthal. »Wir betrachten unseren Protest als vollen Erfolg. Es haben sich keine Neonazis, AfD-Mitglieder und andere Rechte getraut, sich am Rande der Demo blicken zu lassen«, erklärte Tina Böhm, die Sprecherin von »Uffmucken Schöneweide«. Dies zeige, dass sich die jahrelange antifaschistische Arbeit des Bündnisses bezahlt gemacht habe. Außer gegen die AfD richtete sich der Aufzug auch gegen den Neonazi Julian B. Antifaschisten beschuldigen ihn, dass er einer der mutmaßlichen Drahtzieher von Attacken in der Gegend sein soll. mkr