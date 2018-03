Was soll das sein

Ein 43-jähriger Busfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist am Samstagnachmittag in Spandau offenbar aus fremdenfeindlichen Motiven beleidigt und körperlich attackiert worden. Der Mann erlitt bei der Attacke durch eine 48-jährige Frau Kopf-, Bein- und Rumpfverletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Auch eine 47-jährige Passantin, die schlichten wollte, ein Polizist und ein weiterer BVG-Mitarbeiter im Alter von 34 Jahren wurden leicht verletzt. Die Angreiferin wurde vorübergehend festgenommen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt wegen Körperverletzungen, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands, teilte die Polizei mit. epd/nd