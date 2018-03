Was soll das sein

Berlin. Immer mehr Rentner in Deutschland gehen arbeiten. Nach aktuellen Zahlen aus dem Bundesarbeitsministerium gingen im Jahr 2016 rund 1,417 Millionen Rentner einer Beschäftigung nach. Im Jahr 2000 hatte ihre Zahl noch bei 539 000 gelegen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht. In Deutschland gibt es etwa 21 Millionen Rentner. Nach der Übersicht arbeitete der Großteil der erwerbstätigen Rentner (47,5 Prozent) 2016 in einem Minijob. Als Selbstständige waren 24,8 Prozent tätig, ähnlich viele waren sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Gründe für die Erwerbstätigkeit werden nicht genannt. dpa/nd