Berlin. Der Europa-Abgeordnete Burkhard Balz (CDU) tritt sein neues Amt als Bundesbank-Vorstand später an als erwartet. Er werde den Posten nicht zum 1. Mai übernehmen, sondern erst zum 1. September, bestätigte Balz am Sonntag auf Anfrage. Der CDU-Politiker begründete dies damit, dass er seine Aufgabe als Berichterstatter im EU-Parlament erfüllen und zunächst den Bericht über die künftigen Befugnisse des europäischen Finanzaufsichtssystems vorlegen wolle. Dabei gehe es um höchst sensible Fragen und massive deutsche Interessen. dpa/nd