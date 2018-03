San Francisco. Der Fahrdienst-Vermittler Uber gibt in einer weiteren Region den Versuch auf, einen hart umkämpften Markt auf eigene Faust zu erschließen. Das Unternehmen lege sein Geschäft in Südostasien mit dem Konkurrenten Grab zusammen, berichtete der Finanzdienst Bloomberg am Sonntag. Am neuen gemeinsamen Unternehmen solle Uber einen Anteil von 25 bis 30 Prozent bekommen, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Das US-Start-up ist bekannt für seine aggressive globale Expansion hatte aber bereits mehrfach nach hohen Verlusten in China sowie in Russland den Schulterschluss mit lokalen Wettbewerbern gesucht. dpa/nd