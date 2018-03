Masar-i-Scharif. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die Bundeswehr in Afghanistan auf einen Einsatz ohne absehbares Ende eingestimmt. Das Land sei noch nicht in der Lage, alleine die Sicherheitsverantwortung zu übernehmen, sagte die CDU-Politikerin am Sonntag bei ihrem Besuch im deutschen Feldlager im nordafghanischen Masar-i-Scharif. Vieles habe sich für die Bevölkerung zum Positiven gewendet, sagte von der Leyen. Aber für die afghanischen Sicherheitskräfte sei es noch schwer, dem Druck der Taliban standzuhalten. Der Bundeswehreinsatz in Afghanistan läuft seit mehr als 16 Jahren. Am Donnerstag hatte der Bundestag die erneute Verlängerung um ein Jahr beschlossen. Die Truppe soll von bislang höchstens 980 Soldaten auf bis zu 1300 aufgestockt werden. dpa/nd