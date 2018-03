Berlin/Tel Aviv. Außenminister Heiko Maas hat zum Auftakt seiner Israel-Reise die besondere Verbundenheit Deutschlands zu dem wichtigen Partnerland hervorgehoben. »Die Verantwortung für und die Solidarität mit dem jüdischen und demokratischen Staat Israel, einzutreten für seine Sicherheit und gegen Antisemitismus - das steht im Zentrum unseres außenpolitischen Koordinatensystems«, sagte der SPD-Politiker am Sonntag vor dem Abflug nach Tel Aviv. »Und es ist der Kompass, dem ich auf dem Weg in die Politik gefolgt bin.« dpa/nd

Der katalanische Ex-Präsident Puigdemont wurde in Deutschland festgenommen

18,2 Millionen Betroffene in zehn Jahren, nun stellen Grundeinkommensbefürworter das System in Frage

Ministerin will mit CSU reden

Am Samstag demonstrierten Schüler und Lehrer in mehreren US-Städten

