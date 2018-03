Was soll das sein

Teheran. Iran kündigt eine weitere Annäherung an Russland und China an. Die beiden Länder seien »beachtlichen Herausforderungen« durch die USA ausgesetzt, sagte Alaeddin Borudscherdi, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im iranischen Parlament, am Samstag laut einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur ISNA. Engere Verbindungen mit den beiden ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats könnten die »Folgen des US-Drucks verringern«.

Unterdessen wies Iran Vorwürfe nach der Aufdeckung eines mutmaßlichen iranischen Hacker-Netzwerks durch die US-Regierung als »falsch« zurück und warf Washington eine Provokation vor. Die von der US-Regierung am Freitag als Reaktion verhängten Sanktionen gegen zehn iranische Bürger und ein Institut seien »illegal und nicht gerechtfertigt.« AFP/nd