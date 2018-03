München. Die LINKEN in Bayern haben ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Oktober gekürt. Auf Platz eins der Liste steht Ates Gürpinar. Der 33-jährige Medienwissenschaftler, bayerischer Landessprecher und Münchner Kreissprecher setzte sich am Samstag mit 80,1 Prozent der Stimmen durch, wie die Partei mitteilte. Auf Platz zwei folgt Eva Bulling-Schröter. Die Schlosserin und ehemalige Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundestag ist Mitglied im geschäftsführenden Landesvorstand. Die 62-Jährige erhielt 94,2 Prozent der Stimmen. »Wir lassen nicht zu, dass Bayern weiter nach rechts rückt«, kündigte Gürpinar am Samstag an. »Wir sind das Widerständige, das gegen Söder aufsteht und nicht mit ihm koaliert.« Bulling-Schröter ergänzte auf der Versammlung laut danach verbreiteter Mitteilung: »Es ist schon lange überfällig, dass im Maximilianeum eine echte Opposition mitredet, die sich nicht anpasst.« dpa/nd