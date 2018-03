Seoul. Süd- und Nordkorea wollen am kommenden Donnerstag bei einem Treffen im Grenzort Panmunjom ihr geplantes Gipfeltreffen im April vorbereiten. Das teilte das Vereinigungsministerium in Seoul am Samstag mit. Die Delegation Südkoreas wird von Vereinigungsminister Cho Myoung Gyon geleitet werden. Beide Seiten dürften in Panmunjom den Zeitplan und die Themen des Korea-Gipfels besprechen, zu dem Ende April der südkoreanische Präsident Moon Jae den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un ebenfalls in Panmunjom empfangen will. Moon will dann die Verbesserung der bilateralen Beziehungen und Schritte zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms zur Sprache bringen. Seit dem Ende des Korea-Kriegs (1950 - 53) hat es nur zwei innerkoreanische Gipfel gegeben, die 2000 und 2007 in Pjöngjang stattfanden. dpa/nd