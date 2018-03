Berlin. Der Hackerangriff auf das Nationale Komitee der US-Demokraten im Präsidentschaftswahlkampf wurde nach »Spiegel«-Informationen über deutsche E-Mail-Adressen geführt. Das Magazin beruft sich auf ein Rechtshilfeersuchen der US-Behörden an die Bundesrepublik, aus dem dies hervorgehe. Das Justizministerium wollte den Bericht am Samstag auf Nachfrage nicht kommentieren. Laut »Spiegel« nutzten die Hacker sogenannte Phishing-Mails von deutschen Konten, um in die Computer der Partei von Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton einzudringen. dpa/nd