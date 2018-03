Leipzig. Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) erhöht seine Fahrpreise. Von 1. August an müssen Bahn- und Busfahrgäste für Fahrten innerhalb der Landkreise sowie von dort in die Städte durchschnittlich 2,4 Prozent mehr bezahlen. Dies habe die Gesellschafterversammlung auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, teilte der MDV mit. Noch teurer werden danach die Fahrkarten in den Städten Halle und Leipzig, die künftig im Schnitt 3,5 Prozent mehr kosten. Begründet wurde die Entscheidung mit allgemeinen Kostensteigerungen, Investitionen in moderne Fahrzeuge und Infrastrukturen sowie höheren Gehältern für die Mitarbeiter. In Halle sind neben Fahrkarten für die Kurzstrecke, die zehn Cent teurer werden, vor allem Dauerkarten für Rentner von den Erhöhungen betroffen. In Leipzig steigen die Preise für Einzelfahrten und 4-Fahrten-Karten um zehn beziehungsweise 40 Cent. dpa/nd