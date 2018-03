Der Lehrstellenmarkt ist kompliziert - eine Studie beleuchtet die Lage in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt: Das Netz für die berufliche Bildung im Land steht in der Kritik

Halle. In Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr 324 Frauen und Männer ihre Meisterausbildung abgeschlossen. Im Landessüden waren es nach Angaben der Handwerkskammer Halle vom Montag 180 und damit 13 mehr als noch 2016. Im Bereich der Handwerkskammer Magdeburg schlossen einer Sprecherin zufolge 144 Meisterinnen und Meister ihre Ausbildung ab nach 156 im Jahr zuvor. Im Zehnjahresvergleich verzeichneten beide Kammern einen deutlichen Rückgang bei den Meisterabschlüssen. 2007 waren im Landessüden noch 258 neue Meister registriert worden, im Landesnorden 250. Das Handwerk steht vor dem Problem, dass Unternehmensnachfolger fehlen. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Die Vereinbarungen im schwarz-roten Koalitionsvertrag zur Pflege kranken am Unwillen zur Umverteilung

Die nähere Zukunft des Katalonienkonflikts liegt in deutschen Händen

Bundesregierung beteiligt sich »aus Solidarität mit Briten« an Aktion / Moskau kündigt Gegenmaßnahmen an

Kritik an »Rückführungen« von Schutzsuchenden nach Afghanistan / Pro Asyl: Das Verhalten der Bundesregierung ist »vollkommen absurd«

Abgestimmte Aktion nach Giftanschlag auf Ex-Doppelagenten in Großbritannien / Moskau berät über Gegenmaßnahmen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!