Dem 100. Jahrestag des Kieler Matrosenaufstands und der Novemberrevolution widmet sich das Theater Kiel in seiner nächsten Spielzeit in Oper und Schauspiel. Marco Tutinos Oper »Falscher Verrat« wird in einer Inszenierung von Generalintendant Daniel Karasek am 3. November uraufgeführt, wie das Theater am Montag mitteilte. Der italienische Komponist habe für Kiel seine erste deutschsprachige Oper geschrieben.

Mit »Neunzehnachtzehn« von Robert Habeck und Andrea Paluch kommt außerdem ein Stück zurück, das 2008 seine Uraufführung feierte. Der heutige Grünen-Bundesvorsitzende sowie Umwelt- und Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein Habeck und seine Frau, die Schriftstellerin Paluch, haben das Stück im Auftrag des Schauspiels Kiel geschrieben. Es soll von Ende November an um mehrere Orte in der Stadt erweitert zu einer »mobilen Theater-Erlebnisreise« werden. dpa/nd