Singapur. Der Fahrdienst-Vermittler Uber überlässt sein Geschäft in dem riesigen südostasiatischen Markt dem dortigen Konkurrenten Grab. Die beiden bisherigen Rivalen vereinbarten die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens, an dem Uber lediglich einen Anteil von 27,5 Prozent halten wird, wie aus einer Mitteilung von Montag hervorgeht. Die Mehrheit gehört dann Grab. Das Geschäft umfasst neben den Fahrdiensten, die auch in dieser Region zunehmend den klassischen Taxis Konkurrenz machen, den Essens-Lieferservice Uber Eats. In der Region mit mehr als 330 Millionen Internetnutzen geht es in den nächsten Jahren um Milliardenumsätze. dpa/nd